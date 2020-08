Ecco i luoghi tenuti sotto osservazione della Regione

Nove positivi nella casa di riposo di Modica, sette i passeggeri risultati infetti dopo aver viaggiato sul pullman da Palermo a Trapani. Due infermieri del Policlinico.

Sono gli ultimi casi di positivi al Covid in Sicilia. Nella casa si riposo sono positivi sette anziani e due operatori con tre dei nove che sono asintomatici.

Il sindaco Ignazio Abbate a disporre il divieto assoluto di visite agli anziani che vivono in un istituto privato e in un’altra struttura collegata dove opera lo stesso personale e dove, da ieri e sempre su disposizione del primo cittadino, non si possono accogliere nuove persone. Dei sette anziani affetti da Covid-19, sei sono stati ricoverati in ospedale: uno, ispicese, è al San Marco di Catania, tre sono stati trasferiti al reparto di malattie infettive del Paternò Arezzo a Ragusa e due sono stati ricoverati al Maggiore di Modica, ospedale in cui la notte scorsa sono transitati cinque anziani prelevati nella casa di riposo.

Sono arrivati i primi risultati dei controlli sui 70 viaggiatori nel pullman Segesta che dal 27 luglio al 6 agosto hanno viaggiato assieme ad un passeggero che inconsapevolmente era positivo al Covid-19, sugli autobus della società di trasporto Segesta, da Trapani a Palermo e viceversa, alle 5,30 di mattina e alle 15 di pomeriggio. Dai tamponi effettuati dall’Asp di Trapani sono risultate positive 7 persone: 4 di Trapani, 2 di Erice e una di Paceco.

Tra i sette positivi anche un’infermiera e un’operatrice sanitaria del Policlinico di Palermo e un militare. Ancora non sono stati tutti esaminati i tamponi. Ci potrebbero essere però passeggeri non identificati tra quelli che hanno acquistato il ticket di viaggio direttamente nelle biglietterie. L’Asp di Trapani rinnova quindi l’appello a chi ha viaggiato nel periodo e nelle ore indicate a sottoporsi ad auto quarantena volontaria, evitando anche contatti con i familiari e di contattare immediatamente le strutture sanitarie del luogo di residenza.

Al Policlinico di Palermo per i due casi positivi è scattato il protocollo per bloccare la diffusione del virus. Un’infermiera e un’operatrice socio-sanitaria del Policlinico di Palermo sono risultate positive al Covid-19. Sanificazione straordinaria per il Pronto Soccorso, dove lavora l’infermiera, e per il reparto di Gastroenterologia dove invece presta servizio l’altra dipendente, e tamponi negativi per tutti coloro che sono venuti a contatto con le due donne. Entrambe sono pendolari e avevano viaggiato tra il 27 luglio e l’8 agosto sul pullman dell’autolinea Segesta, sulla tratta da Trapani al capoluogo, a bordo del quale era salito un cittadino trovato positivo al Coronavirus. Per questa ragione il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani aveva invitato tutti i passeggeri, circa un centinaio, alla quarantena volontaria e poi li aveva rintracciati ad uno ad uno per sottoporli al tampone.