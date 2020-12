La protesta della Fials

Natale senza stipendio per oltre cento nuovi assunti per l’emergenza Covid dall’Asp di Palermo. Medici, infermieri e Oss non percepiranno indennità e tredicesima sotto le feste perché c’è carenza di personale negli uffici che si occupano dell’elaborazione degli stipendi.

È quanto segnala la segreteria provinciale della Fials-Confsal Palermo.

Il disagio interessa lavoratori assunti a tempo determinato tra ottobre e novembre dall’Asp di Palermo per emergenza Covid, che tra l’altro ha costretto molti di questi dipendenti ad abbandonare la propria residenza per assumere l’incarico nell’immediato.

“La situazione che si è venuta a creare – scrive la Fials – sembra essere dovuta ad una carenza di organico presso l’ufficio rilevazione presenze, del dipartimento Gestione risorse umane–Stato giuridico, poiché gli addetti non risultano sufficientemente bastevoli a gestire l’inserimento in anagrafica dei dati utili per il sistema Dedalus, sistema indispensabile per l’elaborazione dello stipendio”.

La Fials-Confsal auspica inoltre che “con la mensilità corrente vengano corrisposte al personale dipendente le indennità di pericolo – disagio – danno, stante che l’assessorato aveva già garantito di intervenire sull’eventuale impinguamento dei fondi contrattuali qualora se ne fosse presentata la necessità”. La Fials-Confsal chiede quindi di evitare che si ripresentino in futuro queste situazioni e propone almeno “l’emissione di un acconto in pagamento senza cedolino con bonifico bancario”.