La Sicilia si è svegliata in zona arancione

Orlando mantiene a Palermo i divieti

Vietato stazionamento in centro e anche davanti le scuole

Prorogata anche la sospensione della ztl

Con il passaggio della Sicilia da zona rossa a zona arancione la città di Palermo non arretra sulle proprie scee e mantiene le limitazoni imposte alle zone della movida e alle aree scolastiche nche in virtù del ritorno alle lezioni in presenza delle seconde eterze medie ed in vista del rientro in classe del 50% dei ragazzi delle superiori a partire da luned’ 8febbraio.

L’ordinanza sindacale del Comune di Palermo, inerente il divieto di stazionamento in un’area centrale della città, nonché nelle vicinanze dei plessi scolastici (O.S. 6 del 19 gennaio), è tutt’ora in forza e lo sarà fino al 5 marzo compreso, precisano dal Comune.

I divieti in vigore

L’ordinanza vieta lo stazionamento dalle 11 alle 22 in tutte le vie e piazze interne ai quartieri Politeama e Libertà, nonché dalle 7 alle 15 in prossimità di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati.

E’ comunque fatta salva la possibilità nelle zone interdette, di attendere in fila all’esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all’interno degli esercizi commerciali autorizzati, nonché, per quanto riguarda le scuole, la possibilità di fermarsi davanti gli accessi agli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere gli scolari.

Prorogata anche la sospensione della ztl

Su disposizione del sindaco Leoluca Orlando e dell’assessore alla mobilità, Giusto Catania è stata stabilita la proroga della sospensione della ztl fino al 15 febbraio, stante le limitazioni previste dalla zona arancione.

A partire dal 7 febbraio si effettuerà il monitoraggio, visto l’avvio dell’attività didattica in presenza delle scuole superiori.

Doveva ripartire il 1 febbraio

In precedenza su indicazione congiunta del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dell’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, gli uffici comunali avevano emesso un provvedimento di proroga della sospensione della Ztl centrale diurna e notturna fino al termine della “zona rossa” per Palermo, salvo ulteriori proroghe, fino fino al 31 gennaio.