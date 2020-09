Lo ha comunicato Giuseppe Norata

I positivi al Coronavirus alla Rap sono 12. Due in più rispetto alla scorsa settimana. Lo ha comunicato lo stesso presidente Giuseppe Norata dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo.

“La situazione ha imposto una rivisitazione dell’organizzazione aziendale – dice -. Abbiamo deciso di concerto con l’unità di crisi di sottoporre i dipendenti a tampone o test sierologico. Al momento in azienda ci sono 10 positivi più altri 2 che in autonomia avevano fatto il tampone. Anch’io sono in isolamento”.

Per il presidente “i dipendenti stanno vivendo anche un disagio psicologico Stiamo facendo circa 70 tamponi e 150 sierologici al giorno. Entro giovedì completeremo lo screening”.

L’azienda ha chiesto l’intervento dell’esercito per scongiurare l’emergenza rifiuti in città già presente in alcune zona dove la raccolta è ferma da qualche giorno. “Se l’esercito non sarà disponibile – aggiunge Norata – interverranno alcune ditte private per contribuire alla raccolta”.