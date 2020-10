La seduta a data da destinarsi

Rinviato l’insediamento del Consiglio comunale di Isola delle Femmine. La seduta convocata per oggi, è stata posticipata a data da destinarsi perché i rappresentanti della maggioranza d’aula della lista “Un altra Isola” sono in quarantena preventiva.

Gli stessi sarebbero venuti in contatto con persone positive al coronavirus e quindi, in attesa dei tamponi sono stati isolati dall’Asp.

Dopo aver sentito il parere del Segretario comunale, la seduta convocata per eleggere il Presidente del Consiglio e far prestare giuramento al Sindaco Orazio Nevoloso, in aula con i suoi consiglieri eletti numericamente in minoranza, è stato deciso il rinvio.

Il segretario comunale ha fatto presente che alla luce del dpcm del 18 ottobre 2020 impone che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni debbano svolgersi in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”.