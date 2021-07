Nessuna Regione e Provincia Autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica.

Scongiurata la zona gialla almeno per un’altra settimana

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 2%, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 187 (06/07/2021) a 157 (13/07/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale rimane al 2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 1.271 (06/07/2021) a 1.128 (13/07/2021). Lo rileva, secondo quanto si apprende, la bozza di monitoraggio settimanale dell’Iss-Ministero della Salute sull’andamento dei contagi ora all’esame della cabina di regia.

Cambiare le regole per il passaggio di colori, chiede Musumeci

“E’ necessario rivedere i parametri che fissano la definizione dei colori delle regioni: non possono più essere legati alla percentuale dei contagi, ma al tasso di ospedalizzazione” avverte, adesso, il Presidente della Regione Nello Musumeci.

“In Sicilia, attualmente, siamo la seconda regione italiana per contagi Covid ma abbiamo, in totale, solo 21 ricoverati in terapia intensiva e 130 nei reparti ordinari, su 5 milioni di abitanti. Gran parte dei ricoverati, peraltro, risulta non vaccinata. L’esperienza deve indurci a rivedere il sistema, a fare scelte di buon senso. Sarebbe assurdo andare verso nuove restrizioni e chiusure con gli attuali criteri, determinando un disastro che non sarebbe sanitario ma economico” ha sostenuto il governatore intervenendo stamane ad Agorà Estate, su Rai3.

Il rischio variante delta però, è dietro l’angolo

Ma i rischi esistono. La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia. Questa variante sta portando ad un

aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi ed è necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus” rileva infine la bozza di monitoraggio settimanale dell’Iss- Ministero della Salute ora all’esame della cabina di regia. “E’

opportuno, si avverte, mantenere elevata l’attenzione”.