I dati del monitoraggio settimanale dell'ISS - Ministero della Salute

Impennata dell’RT e in rialzo anche l’incidenza, rispettivamente a 0,91 (0,66 la scorsa settimana) e a 19 casi su 100 mila abitanti (dati di ieri contro 11 casi su 100mila 7 giorni fa).

Sono questi i dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale dell’ISS – Ministero della Salute sull’andamento dei contagi, adesso all’esame della cabina di regia e che saranno presentati oggi, venerdì 16 luglio.

«Aumenta l’incidenza settimanale a livello nazionale con evidenza di aumento dei casi diagnosticati» in quasi tutte le Regioni, con il quadro generale della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 che «torna a peggiorare nel Paese con quasi tutte le Regioni/PPAA classificate a rischio epidemico moderato».

«La trasmissibilità sui soli casi sintomatici – ha sottolineato il documento – aumenta rispetto alla settimana precedente, sebbene sotto la soglia epidemica, espressione di un aumento della circolazione virale principalmente in soggetti giovani e più frequentemente asintomatici».

«La circolazione della variante delta è in aumento anche in Italia. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi».

«È prioritario – ha sottolineato il documento – raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione in tutti gli eleggibili, con particolare riguardo alle persone a rischio di malattia grave, nonché per ridurre la circolazione virale e l’eventuale recrudescenza di casi sintomatici sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. Sulla base dei dati e delle previsioni ECDC, della presenza di focolai causati dalla variante virale delta in Italia e delle attuali coperture vaccinali, è opportuno mantenere elevata l’attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale».