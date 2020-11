Le indagini della guardia di finanza

I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno scoperto e sequestrato una bisca clandestina. Insospettiti dal continuo via vai in un locale in centro hanno effettuato un controllo per verificare il rispetto delle norme per l’emergenza Covid19.

Dentro la sala da giochi sono stati trovati tavoli e sei avventori intenti a giocare a carte utilizzando soldi e fiches. Il gestore non aveva alcuna autorizzazione.

I sette i soggetti sono stati quindi denunciati accusati di organizzazione e partecipazione al gioco d’azzardo. La sala da gioco è stata sequestrata insieme al materiale, unitamente al materiale rinvenuto.