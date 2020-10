Positivi anche tre delle giovanili

Sono 6, cinque adulti e un minorenne i giocatori della squadra di pallanuoto Telimar positivi al Covid 19. Insieme a loro anche altri tre delle giovanili sono risultati positivi al tampone.

E’ quanto ha confermato il presidente della squadra palermitana di A1 Marcello Giliberti, presidente TeLiMar. “Dopo le positività riscontrate nei giorni scorsi sui tamponi di Lo Cascio, Di Patti, Del Basso e Galioto, – dice Giliberti – abbiamo continuato a seguire il nostro protocollo interno antiCovid19 che, a parte i tamponi e l’isolamento in rigorosa quarantena di tutta la squadra, dello staff e degli addetti ai lavori con i quali i quattro positivi erano entrati in contatto stretto, prevedeva il monitoraggio del loro stato di salute attraverso il nostro consulente infettivologo Alessandro Bivona. Tra gli ultimi dieci tamponi eseguiti ai nostri atleti altri due giocatori della squadra di A1, Massimiliano Migliaccio ed un minorenne, sono risultati stamane positivi”.

“Oltre al minorenne aggregato alla A1, abbiamo riscontrato altre 3 positività su nostri atleti Under 18, che convivevano in casa con lui. Abbiamo seguito scrupolosamente il nostro protocollo interno antiCovid19, fra cui tamponi continui, che continueremo anche in questo periodo di fine quarantena a replicare”.