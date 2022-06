Sono 2.084 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.300 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.190. Il tasso di positività scende al 13,6%, il giorno precedente era al 14,2%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 61.707 con un incremento di 500 casi. I guariti sono 2.035 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 11.040.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 552, 12 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 25, due in meno rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 750 casi, Catania 665, Messina 333, Siracusa 257, Trapani 173, Ragusa 185, Caltanissetta 101, Agrigento 165, Enna 54.

Rezza, in Italia lieve inversione tendenza per curva Covid

“Questa settimana si nota una lieve inversione di tendenza, con un aumento del tasso di incidenza dei casi di Covid-19 che si fissa a 222 casi per 100mila abitanti. Resta invece ben al di sotto dell’unità, a 0,75, il valore di Rt”. Lo rileva il direttore Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero sull’andamento dell’epidemia di Covid. L’evoluzione della situazione epidemiologica, sottolinea, “fa sì che sia bene continuare a tenere comportamenti ispirati alla prudenza” e “continuare a monitorare la situazione e soprattutto ciò che avviene negli altri Paesi Ue”.

Rezza, completare ciclo vaccinale

In questo contesto, ha affermato Rezza, “è bene soprattutto completare il ciclo vaccinale. Ricordiamo la quarta dose per le persone più anziane e particolarmente fragili”. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è invece rispettivamente, ha rilevato, “al 6,6 e al 2,2%, quindi si osserva una ulteriore tendenza alla decongestione delle strutture sanitarie”.