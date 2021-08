“Più delle parole, forse, possono i numeri. E allora eccoli quelli di oggi, giorno in cui registriamo altri 14 ingressi in terapia intensiva, che fanno salire a 102 le persone attualmente ricoverate. Sono donne e uomini che il #Covid19 ha attaccato duramente e che rischiano – è duro dirlo ma è la drammatica verità – la vita. I numeri, dicevamo: ben 78 di loro non sono vaccinati. In degenza ordinaria il trend non cambia. Dei 729 attuali degenti, 552 non hanno fatto neppure una dose di siero”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Musumeci fa appello ai siciliani. “Vaccinatevi”

“Appelli, iniziative speciali, open day, testimonianze di esperti, di chi di Covid19 è malato o di chi è guarito – aggiunge – tutte le strade abbiamo percorso in questi mesi per far sì che i siciliani si vaccinassero. Rinnovo l’appello a tutti i siciliani e mi attendo molto dalla esecuzione della ordinanza che da oggi è diventata operativa. Noi continueremo a fare di tutto, ma anche i cittadini facciano la loro parte. La maggioranza dei siciliani lo ha dimostrato ed è tempo che ciascuno prenda coscienza del dovere civico di proteggersi”.

Da ieri 53 Comuni in giallo e 2 in arancione

Da ieri, martedì 24 agosto, intanto 53 Comuni siciliani passano in zona gialla e 2 (Barrafranca, nell’Ennese, e Niscemi, nel Nisseno) in arancione. Lo ha stabilito il presidente della Regione Nello Musumeci, firmando un’apposita ordinanza (n. 85 del 22 agosto 2021).

Qui l’elenco dei 53 Comuni in zona gialla. In realtà si tratta di una zona gialla alla siciliana nella quale si applicano le regole sulla mascherina e poi quelle sull’incremento dei vaccini ma non ci sono restrizioni alle attività commerciali

Precisazioni sull’ordinanza

In riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera c) dell’ordinanza n.85 del 22 agosto 2021 a firma del presidente della Regione, arriva, poi, una precisazione da parte della Regione che riguarda le attività di banchetto e gli eventi privati per i quali l’obbligo di tampone rinofaringeo – per gli operatori e per i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l’evento – è previsto, nello spirito della ordinanza che tende a favorire l’immunizzazione della popolazione, solamente per coloro che non sono vaccinati contro il Covid19.