Sono 1.270 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.161 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1,.430. Il tasso di positività è al 11,3%, in diminuzione rispetto al 12,4% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è all’undicesimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 10.890, in diminuzione di 15.071 casi. I nuovi guariti sono 16.341, nessuna vittima, con il numero totale dei decessi che rimane a 12.204.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 208, due in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 13, uno in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 315 casi, Catania 270, Messina 192, Siracusa 162, Trapani 131, Ragusa 78, Caltanissetta 35, Agrigento 56, Enna 31.

Il Covid in Italia

Sono 44.853 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 45.225), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 56 (ieri ne erano state notificate 43). Il tasso di positività è stabile al 20,1%. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 222.926 rispetto ai 224.969 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.692.912 , come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 180 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 171), ovvero 9 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 30 . I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.188 (ieri erano 5.073 ), cioè 115 in più. Gli attualmente positivi sono 508.524. Dimessi e guariti sono, 22.007.032, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 177.356.