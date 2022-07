sono 100 le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale

Anche a Palermo e provincia è possibile effettuare la quarta dose di vaccino anti-Covid19 in farmacia.

Chi può sottoporsi alla vaccinazione

Alla somministrazione della quarta dose possono sottoporsi cittadini dai 60 anni in su che abbiamo effettuato la terza somministrazione da almeno 120 giorni, mentre i soggetti estremamente fragili devono rivolgersi agli hub vaccinali pubblici.

I cittadini hanno prontamente avvertito l’esigenza di proteggersi dalla nuova ondata del virus.

100 farmacie di Palermo e provincia hanno aderito, inoculazioni più che raddoppiate in una settimana

Infatti, già questa settimana le inoculazioni sono più che raddoppiate nelle 100 farmacie di Palermo e provincia che hanno aderito alla campagna vaccinale (63 in città e 37 in provincia): 528 dosi a fronte delle 198 della settimana precedente.

Tobia: “Farmacie a supporto del Servizio sanitario nazionale”

“Adesso, con l’estensione della campagna vaccinale alla quarta dose in farmacia dai 60 anni in su ci aspettiamo un’impennata di somministrazioni – afferma Roberto Tobia, presidente dei farmacisti europei, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma – . Le farmacie confermano ancora una volta il loro impegno a supporto del Servizio sanitario nazionale per contrastare la nuova ondata della pandemia”.

“Presidio sanitario a tutela della salute”

Conclude Tobia: “Fare il vaccino in farmacia, in estrema sicurezza e comodamente senza fare la fila, rappresenta per i cittadini un’opportunità e una garanzia: siamo al loro fianco, sempre pronti a fornire informazioni, consigli e assistenza, soprattutto per gli indecisi. Il nostro – conclude Tobia – è un ruolo sociale che contraddistingue la nostra professione, sempre più vocata a rappresentare un presidio sanitario a tutela della salute della popolazione”.

Come sottoporsi alla somministrazione prenotandosi

Il 13 luglio scorso, partita la somministrazione della quarta dose di vaccino per gli over 60 ed i soggetti fragili in target, di concerto con la Regione siciliana, Poste Italiane ha messo a disposizione i propri canali per le prenotazioni. Gli interessati potranno prenotare l’appuntamento per l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 –, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 696 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola. E’ possibile prenotarsi anche attraverso la piattaforma della Regione siciliana www.siciliacoronavirus.it.

Cosa serve per la prenotazione dell’appuntamento

Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento.