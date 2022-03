Il medico ha lavorato negli hub vaccinali

Dopo due anni di pandemia, una lunga attività negli hub per la vaccinazione ad iniettare il siero a tanti pazienti, il sindaco di Caccamo Nicasio Di Cola, medico ha comunicato di essere positivo al Covid.

“Amici e concittadini, ho appena appreso la mia positività al Covid-19 – ha scritto il sindaco su Facebook – Le mie condizioni di salute sono discrete e grazie alla vaccinazione a cui mi sono sottoposto qualche mese fa, al momento, ho sintomi poco rilevanti e posso sentirmi tranquillo e fiducioso. Da oggi lavoro da casa, l’attività amministrativa va avanti, anche perché la squadra degli assessori è operativa come sempre. L’impegno per la nostra Caccamo non si ferma. Un abbraccio virtuale, a presto”.

Quest’anno si vota per il nuovo sindaco e lo stesso Nicasio Di Cola non ha nascosto di essere interessato a riproporsi per il secondo mandato.