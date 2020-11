L'annuncio su Facebook

A Montelepre nelle ultime settimane i casi sono in aumento come nella vicina Partinico. Il sindaco di Montelepre (Pa), Maria Rita Crisci, è risultata positiva al Covid-19. Ieri era stata trasportata d’urgenza in ospedale e in serata è giunta la conferma della positività.

L’esito del tampone molecolare, infatti, ha smentito i test rapidi a cui il sindaco si era sottoposta dopo l’insorgere di uno stato febbrile. A confermare la propria positività è la stessa Crisci.

“Ho la polmonite da Covid. Arrivato anche il risultato del tampone molecolare – scrive su Facebook -. Qui in ospedale sono tutti gentili e professionali”. “Io non ho idea di come abbia potuto prendere il covid – aggiunge il sindaco – . Ho tenuto le distanze e la mascherina. Quando mi è venuta la febbre col test rapido negativo ho pensato alla mia solita bronchite. Io sono in buone mani state tranquilli. Voi miei concittadini fate i bravi, siate responsabili. La mia giunta mi sostituirà in tutto, siete in buone mani anche voi”.