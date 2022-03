Indagine dei militari di Partinico

I finanzieri della compagnia di Partinico hanno sequestrato 190 tamponi per ricercare la positività al Covid19. In una farmacia a Terrasini (Pa) hanno trovato i presidi medici per la ricerca dell’antigene del Covid-19, denominati “Flowflex – Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test”, che presentavano irregolarità che non avevano i dati identificativi del produttore e distributore, in violazione della normativa nazionale sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti previsti dal Codice del Consumo.

Oltre al sequestro il titolare della farmacia è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che varia da un minimo di € 516 euro ad un massimo di 25.823.

Inchiesta a Ragusa sui tamponi

La Procura di Ragusa ipotizza il reato di frode in commercio in relazione all’inchiesta che ha portato al sequestro di circa 53mila tamponi dall’Asp di Ragusa perché potenzialmente inattendibili.

Nel registro degli indagati, ci sarebbe il responsabile legale dell’azienda produttrice ma si tratta di un atto dovuto da parte dei magistrati che compiranno degli accertamenti per verificare la bontà di questo prodotto, costato alla Regione 3milioni e 200mila euro. Sono, infatti, arrivati 3 milioni di kit a poco più di un euro cadauno

La denuncia di deputato Ars Pd

A sollevare la questione è stato il parlamentare regionale del Pd, Nello Dipasquale, per cui “il prezzo molto basso e alcuni dati tecnici presenti nella delibera d’acquisto lasciavano sospettare che si trattasse di test “vecchi”. Inoltre, per il deputato questi tamponi “non in grado di individuare nel migliore dei modi anche l’ultima variante “omicron” del Coronavirus.

La delibera

Tra la documentazioni sotto esame, c’è la delibera dell’Asp di Ragusa del 29 dicembre del 2021 che ha per oggetto l'”affidamento della fornitura urgente di Test rapidi per la rivelazione qualitativa di antigeni specifici per SARS-Cov-2 da tamponi rino-faringei”.

L’Asp, naturalmente, non ha agito in autonomia, nel provvedimento è indicato che “con nota assessoriale del 28/12/2021 allegata, l’Asp di Ragusa, nella persona del suo direttore generale, è stata individuata quale soggetto delegato all’espletamento delle procedure amministrative per l’approvvigionamento urgente di test rapidi”.

Kit acquistati per tracciare Omicron

I tamponi sono stati acquistati, “considerata la necessità e l’urgenza – si legge nella delibera – di continuare ad adottare ogni strumento utile alla precoce rilevazione dei soggetti positivi”, “al fine di contenere l’epidemia in vista dell’attuale recrudescenza dei casi legati alla diffusione della nuova variante Omicron”.

Il modello ed il costo

La scelta è caduta su un modello “al prezzo unitario di 1,09 Iva esclusa”. Inoltre, “la spesa complessiva della fornitura in questione, relativamente alla fornitura totale di numero 3.000.000/Kit può essere quantificata in 3.270.000 Iva esclusa in quanto esente”.