Moglie e figlio di un dipendente dell’assesorato regionale per la Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, di Piazza Ottavio Ziino, sono risultati positivi al Covid19 contagiano anche il lavoratore regionale e così scatta l’allarme in assessorato e i controlli.

Nonostante la notizia sia arrivata nel fine settimana per prudenza in assessorato è stata disposta la sanificazione dei locali nella giornata di oggi. Del caso sospetto si è appreso, infatti, nella giornata di ieri, domenica, mentre solo oggi si è avuta conferma della positività. In bvase alle notizie note non ci sarebbero problemi di contatto con altri dipendenti visto che il tutto è stato accertato nel fine settimana ma visti i tempi di incubazione del virus la prudenza non è mai troppa, dicono in assessorato regionale alla salute. Insomma dare l’esempio è un bene.

Sempre per ulteriore prudenza sono stati disposti tamponi per altri 150 dipendenti che possono essere stati in contatto conl’impiegato in questione. Si tratta, in pratica, di un’ampia fetta dei lavoratori del Dipartimento in questione, dif atto quelli che occupano tre piani dell’edificio.

L’ufficialità è arrivata con una breve nota dell’assessorato “Misure di contenimento avviate nella sede del Dipartimento della Pianificazione strategica dell’Assessorato regionale alla Salute, a Palermo in piazza Ziino, dopo che un dipendente è risultato positivo al Covid19. In particolare, come previsto dalla procedura, è scattata la sanificazione degli uffici e l’analisi al tampone rapido per tutti i contatti stretti. Il dipendente risultato positivo non presenta sintomi ed è in isolamento”.

Intanto salgono a 10 i ricoverati in terapia intensiva negli ospeali di Palermo. Otto ricoverati all’ospedale Cervello totali con i nuovi arrivi tra ieri e questa mattina e due ricoverati all’ospedale Civico.

I ricoveri sono stati resi necessari per le condizioni critiche dei pazienti. Ormai all’ospedale Cervello i posti in rianimazione sono pieni e quindi è scattato il piano che prevede i ricoveri in altre strutture.