Sono in corso i controlli a quanti sono stati vicini a due

Il sindaco di Villabate Vincenzo Oliveri ha comunicato che ci sono due nuovi casi a Villabate di positivi del Covid19.

“Mi dispiace informare la cittadinanza – dice il primo cittadino – che nel nostro territorio si sono verificati altri due casi di Coronavirus all’interno di altro gruppo familiare.

Sono stati già attivati tutti i servizi per individuare e isolare i soggetti che hanno avuto contatti con i due contagiati al fine di farli sottoporre a tampone.

Augurandoci che non si sia in presenza di un nuovo focolaio, si raccomanda di non trascurare le misure di protezione personale”.