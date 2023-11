Disagi all'istituto Pirandello Borgo-Ulivia, chiusi temporaneamente i locali

Locali inagibili, degrado e incuria all’Istituto Pirandello, quartiere Falsomiele Borgo-Ulivia. Già nel 2021 i genitori degli alunni dell’istituto Pirandello avevano protestato affinché i problemi segnalati venissero risolti. A distanza di due anni, la questione è peggiorata: dopo le ultime piogge, alcuni locali della scuola sono risultati non idonei al normale svolgimento delle lezioni, come asserito dalla nota trasmessa dalla dirigente scolastica lo scorso 8 novembre, “Al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo per gli alunni”. La chiusura temporanea dei locali della scuola dell’infanzia ha causato notevoli disagi a famiglie e genitori che, nuovamente richiedono, una soluzione tempestiva: “E’ un problema di negligenza che va avanti da anni e la preside non può fare nulla perché i locali sono di proprietà comunale” -dichiara un genitore- “viene negato ai nostri bambini un loro diritto” -conclude-.

L’attuale condizione del plesso di via Ortigia 17

A rendere drammatica la situazione del plesso di via Ortigia 17, è in aggiunta, la presenza di crepe sui pilastri, infiltrazioni sui tetti, pozzanghere di fango all’ingresso della scuola ma anche la presenza di un albero di grandi dimensioni che minaccia la sicurezza di bambini e genitori. “La scuola piano piano sta cadendo a pezzi e ha bisogno di manutenzione immediata” -sostiene un altro genitore- “Il Comune ha stabilito che i finanziamenti per la nostra scuola ci sono solo che sono bloccati politicamente”.

“Qui non abbiamo l’asfalto, abbiamo un lago e per accede al cancello d’ingresso devi camminare con i piedi dentro l’acqua” -dichiarano-. I disagi dell’istituto risultano essere sia strutturali, relativi a infiltrazioni e crepe sui pilastri, sia legati a disservizi, come ad esempio, la mancanza di acqua calda all’interno dell’istituto: “I bambini sono costretti a lavarsi le mani con l’acqua molto fredda” –

I cancelli della scuola dell’infanzia dell’istituto Pirandello rimangono temporaneamente chiusi dal 9 novembre fino a data da destinarsi, così cita la nota: “Si rende noto che la dovuta segnalazione della situazione sopra evidenziata è stata tempestivamente inviata al Comune di Palermo, in qualità di Ente proprietario dell’edificio di via Ortigia 17, con la richiesta di intervenire urgentemente per il ripristino della sicurezza dei locali”.