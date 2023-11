La decisione della dirigente scolastica

Chiusa dalla dirigente scolastica Donatella Angella Dell’Oglio la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Pirandello-Borgo Ulivia, che si trova in via Ortigia 17, da domani e fino a data da destinarsi. I bambini dovranno rimanere a casa per motivi di sicurezza. Negli ultimi giorni, infatti, nelle aule che ospitano i piccoli sono visibili infiltrazioni che si aggiungono a delle crepe già esistenti sui muri e su un pilastro.

“A causa di problemi strutturali e di sicurezza la preside ha deciso di chiuderla – dice una mamma – Adesso i nostri bimbi come faranno? Chi si farà carico di tale problema?

“A seguito delle copiose precipitazioni degli ultimi giorni che hanno reso non idonei, sia pure temporaneamente, le aule della scuola dell’infanzia e a seguito di parere scritto dell’architetto Alberto Cipolla, responsabile del sistema prevenzione e protezione d’istituto, si comunica alle famiglie dei bambini frequentanti le sezioni della scuola dell’infanzia di via Ortigia 17 che, al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo per gli alunni e il personale scolastico, i suddetti locali rimarranno temporaneamente chiusi a far data dal 9 novembre 2023 – si legge nella comunicazione della dirigente – in qualità di ente proprietario dell’edificio di via Ortigia 17″ e lo ha invitato a “intervenire urgentemente per il ripristino della sicurezza dei locali”.