“Sostenere le imprese nella transizione energetica è una priorità per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo e accompagnare lo sviluppo sostenibile dei territori”.

Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che sarà presente domani, martedì 21 aprile, a partire dalle 9.30, all’incontro dedicato alle opportunità di finanziamento per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. L’appuntamento si terrà presso l’incubatore di Termini Imerese, gestito dal Polo Meccatronica Valley, e vedrà la partecipazione di oltre cento aziende. L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da Invitalia e dal GSE.

I lavori dell’incontro

L’assessore Tamajo aprirà i lavori con i saluti istituzionali insieme alla sindaca Maria Terranova. A seguire, l’introduzione del presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo, e gli interventi tecnici dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Al centro dell’incontro, la presentazione dell’Avviso pubblico che mette a disposizione 262 milioni di euro per sostenere progetti di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. La misura è rivolta a PMI, grandi imprese e reti di imprese e riguarda interventi da realizzare nelle aree industriali e produttive delle regioni del Mezzogiorno. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 3 luglio.

La misura ministeriale

C’è tempo fino al prossimo 3 luglio 2026, con scadenza alle ore 10.00, per potere presentare le istanze a valere sull’Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER, in attuazione dell’Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”.

La misura del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da realizzarsi in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti delle Regioni obiettivo del programma: Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica. La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a 262.000.000 di euro.

Obiettivi, finalità e opportunità dell’Avviso saranno al centro dell’evento di approfondimento nella sala convegni dell’Incubatore di Termini Imerese gestito dal Polo Meccatronica Valley, in programma martedì 21 aprile, a partire dalle 09.30. L’incontro è organizzato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da Invitalia e dal Gse.