Una donna di 56 anni Gizella Nazs, nata in Ungheria, e residente a Palermo è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi.

E’ successo a Palermo in via Paolo Emiliani Giudici a pochi passi dalla stazione centrale. La donna si trovava fuori, pare a stendere i panni, quando è avvenuto il crollo. Il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde.

La caduta ha provocato gravi ferite alla donna. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. I sanitari del 118 l’hanno trasportata all’ospedale Civico in gravi condizioni. Sono in corso indagini per accertare se Gizella Nazs era residente in quell’abitazione.

“Solitamente il pomeriggio ci mettiamo sotto questi balconi per prendere un po’ di fresco – dice un anziano nei pressi del palazzo dove è avvenuto il crollo – E’ successo tutto improvvisamente. Speriamo che la donna non sia troppo grave”.