Il controsoffitto di un’aula dell’istituto magistrale “Regina Margherita” in via Protonotaro a Palermo è crollato questa mattina. Non ci sono feriti.

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza il plesso e verificando se ci sono altre zone della scuola a rischio crollo.

Era già successo lo scorso febbraio quando gli studenti di una classe dell’istituto magistrale “Regina Margherita” di via Protonotaro, a Palermo, avevano trovato il soffitto della loro aula crollato.

“Su richiesta della scuola stamane sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco – si legge della scuola – e i tecnici della Città Metropolitana che hanno accertato la staticità e la sicurezza del tetto e disposto la chiusura dell’aula interessata, già peraltro effettuata, nelle more che si provveda alla pulitura dei pluviali e al ripristino dei pannelli di controsoffittatura danneggiati.

Vi invitiamo pertanto a riportare, ove fosse ritenuta di interesse giornalistico, la notizia nei termini corretti od eventualmente precisando quanto erroneamente prima riportato”.