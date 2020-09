Le condizioni della persona colpita sono serie

Un cornicione è crollato da un palazzo in via Mario Muta a Palermo nella zona di via Imera. Un uomo è stato colpito da alcuni cocci di cemento e trasportato dai sanitari del 118 nel pronto soccorso di Villa Sofia.

L’uomo è stato colpito da una fioriera in cemento che si è staccata dal balcone.

Le sue condizioni sono serie. Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona e transennando l’area. Sono arrivati gli agenti di polizia di stato e della municipale.

Lo scorso anno una ragazza di 25 anni era rimasta ferita nel centro storico di Palermo in seguito al crollo di un cornicione avvenuto in corso Vittorio Emanuele, uno degli assi viari principali del capoluogo.

La giovane è stata trasportata in ospedale. I calcinacci l’avevano ferita al volto, al naso e sulle spalle.

Anche allora erano intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile che hanno transennato la zona.

I vigili urbani avevano sequestrando anche il terrazzo dell’immobile da dove si sarebbe staccato il cornicione.

Nel 2018 una studentessa di 20 anni era rimasta leggermente ferita in seguito al crollo di alcuni frammenti di cornicione che si erano staccati dalla facciata dell’ex facoltà di Giurisprudenza. Le ferite, al collo, erano state lievi e non era stato necessario il ricovero.