Intervento dei vigili del fuoco

A causa delle forti piogge è crollato un muro dal costone roccioso nella zona del castello di Carini. Lo smottamento e il crollo dei massi ha provocato la scorsa notte la chiusura di via Palermo. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Sono in corso verifiche per stabilire se vi sia rischio di altri crolli.

“Sono intervenuti gli operai che hanno sgomberato la strada – dice il sindaco Giovì Monteleone – Resta un piccolo restringimento nella carreggiata, ma si circola regolarmente. Sulla scarpata sono in corso lavori per la messa in sicurezza compresa tutta la rocca sotto il castello”.

“La caduta di massi sotto il castello di Carini è un segnale chiaro della fragilità del nostro territorio, aggravata dalle intense piogge di questi giorni – dice Giovanni Gallina referente di Cittadinanzattiva – Per fortuna non si registrano danni a persone, ma è necessario monitorare per una seria prevenzione del dissesto idrogeologico. La tutela dei cittadini deve restare una priorità”. Intanto le piogge della notte e di questa mattina hanno provocato allagamenti sia a Palermo che in provincia. Diversi problemi alla circolazione. Alberi caduti nella strada di Monreale e San Martino delle Scale.