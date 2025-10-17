Una palazzina disabitata e in stato di abbandono è crollata a Bagheria. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, intorno alle 19, per il cedimento strutturale di un immobile che si trova in via Serradifalco, non lontano dal convento di Sant’Antonio.







A segnalare l’accaduto sono stati alcuni residenti che hanno udito il forte rumore dovuto al crollo, ma nessuno di loro avrebbe saputo riferire qualcosa sull’eventuale presenza di persone all’interno dell’immobile.

I vigili del fuoco hanno quindi raggiunto la palazzina e, con il supporto delle unità cinofile, hanno scavato tra le macerie per scongiurare la presenza di feriti. Le ricerche, fortunatamente, hanno dato esito negativo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per effettuare le verifiche e risalire all’identità del proprietario dell’immobile per mettere in sicurezza l’area.