Intervento dei vigili del fuoco

Crollata un’ampia parte della chiesa Maiorca a Ventimiglia di Sicilia (Pa). Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. E’ crollata la volta alcune pareti. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

La zona è stata transennata e messa in sicurezza.

“Siamo intervenuti immediatamente – ha detto il sindaco Antonio Rini – Ironia della sorte questa mattina mentre è avvenuto il crollo alle nove riunita la commissione perché questa chiesa è oggetto di un progetto di restauro per 800 mila euro. Purtroppo questo è il risultato di anni di incuria anni in cui si è parlato tanto della chiesa Maiorca e nessuno aveva messo in atto tutte le procedure per ottenere il finanziamento.

Il sovrintendere Selima Giuliano è venuta qui e ha fatto il sopralluogo. Adesso faremo una relazione che spediremo in assessorato che ha dato il finanziamento”.