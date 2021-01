I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per l’incendio di un’abitazione a Mezzojuso (Pa) provocato da un camino acceso.

In via Meli diverse squadre sono intervenute per spegnere le fiamme che hanno avvolto il sotto tetto in legno dell’abitazione.

Le fiamme sono partite dalla canna fumaria e si sono propagate alla casa. I residenti sono stati messi in salvo. Sono in corso i sopralluoghi per stabilire se siano stati provocati danni strutturali all’abitazione.