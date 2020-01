“Sono di ieri le immagini diffuse di calcinacci caduti sotto il ponte Oreto. Che la situazione di questo ponte, costruito negli Anni 30 , e mai manutenuto per interventi strutturali, sia difficile è noto a tutti”, dichiarano il capogruppo della Lega Igor Gelarda insieme al consigliere Alessandro Anello.

La Lega ha presentato, proprio qualche settimana fa, una interrogazione in cui chiede di sapere che progetti ha il Comune di Palermo per verificare lo stato di sicurezza del ponte e per sapere soprattutto quanto il ponte sia sicuro.

“A questo punto non vorremmo che l’assessore Giusto Catania – aggiungono i consiglieri comunali decidesse di istituire una Ztl proprio sul ponte Oreto, ovviamente con estensione notturna.

E siccome a Palermo le zone a traffico limitato sono miracolose perché risolvono problemi di traffico, di inquinamento, di cassa per il Comune, di sicurezza, di accoglienza e a volte guariscono anche i reumatismi, forse non ci sarebbe neanche bisogno di fare lavori sul ponte”, ironizzano i due esponenti del carroccio.

“Ironia su Giusto Catania a parte, – aggiungono Gelarda e Anello chiederemo in aula che qualche tecnico del Comune venga a riferire, immediatamente, sullo stato di sicurezza e di manutenzione di questo ponte che riguarda la viabilità ma soprattutto la sicurezza dei cittadini palermitani”.