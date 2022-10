Alcuni massi sono caduti nel residence Parco degli Ulivi a Carini (Pa). I massi si sono staccati da monte Colubrino e hanno danneggiato alcune abitazioni e i pali dell’illuminazione.















Per fortuna le abitazioni erano disabitate in via Calipso. Stanno intervenendo i vigili del fuoco i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e i tecnici comunali.

Un grosso masso si è staccato dal costone roccioso ed è finita prima contro una casa e poi è ribalzata su un’altra villetta finendo dentro la camera da letto dell’abitazione.

Per fortuna in quel momento nell’abitazione non c’era nessuno.

Il comandante della polizia municipale

“La polizia municipale con i tecnici della protezione civile in costante contatto col sindaco seguono le operazioni. Si attendono le determinazioni degli organi tecnici che stanno svolgendo il sopralluogo per valutare i provvedimenti necessari a tutela della cittadinanza”.

Lo dice il Comandante della Polizia Municipale Marco Venuti.