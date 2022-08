Tennis, il torneo tricolore maschile si chiuderà il 4 settembre

Sono iniziati sui campi in terra rossa del Ct Palermo gli incontri del tabellone principale dei campionati italiani Under 15 (singolare e doppio) by Italgas di tennis. Il torneo si chiuderà domenica 4 settembre. Lo stesso impianto di viale del Fante ospiterà dal 5 all’11 settembre il trofeo Antonino Mercadante, prova del circuito giovanile Itf grado 3.

Le qualificazioni lo scorso weekend, tre i siciliani al via

Nello scorso weekend si sono svolti gli incontri delle qualificazioni che hanno promosso al tabellone principale 8 giocatori tra cui Carmelo Gasparo di Capo d’Orlando giocatore del Ct Palermo. Ammessi di diritto nel tabellone principale il messinese del Ct Vela Giorgio Ragno e il beniamino di casa Riccardo Surano campione siciliano della categoria.

De Marchi testa di serie numero 1 dei campionati italiani

La prima testa di serie dei Campionati Italiani under 15 by Italgas è il romano Andrea De Marchi classificato 2.4 reduce dal successo al torneo ITF junior di Livorno. Segue a ruota il marchigiano Matteo Sciahbasi. Terza e quarta testa rispettivamente l’abruzzese Alessandro Mondazzi e il pugliese Pierluigi Basile.

Il programma di oggi al Ct Tennis

Nella giornata odierna giocheranno Carmelo Gasparo (secondo match dalle 10) e Giorgio Ragno non prima delle 13.

Dodici in totale gli incontri di singolare previsti per oggi. Sono 55 i giocatori in gara nel singolare. Nove di essi hanno il bye al 1° turno. Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri.

Gli accoppiamenti del primo turno del singolare

Sono 55 gli iscritti, questi gli accoppiamenti del primo turno del singolare del campionato italiano Under 15.

Pietro Briganti-Gianmarco Triggiano (chi vince affronterà Andrea De Marchi, testa di serie 1); Alessio Balistreri-Tommaso Monforte; Giulio Casucci-Gery Silvestri; Giovanni Volpi-Riccardo Ignoto (il vincitore affronterà Michele Mercarelli, testa di serie numero 8).

Poi, Luigi Valletta-Daniel Alxandar Amarandei (Chi passa, si troverà Alberto Velotta, testa di serie 9); Edoardo Pezzato-Andrea Tognolini; Riccardo Surano-Giacomo Bertini; Moritz Kolbe-Fabio Leonardi.

Nella parte centrale del tabellone: Riccardo Pasi-Matteo Vantini (Il vincitore contro Semuel Junior Estevez, quinta testa di serie); Leonardo Penasa-Alberto Ciarapica; Edoardo Conte-Davide Borzonasca; Ludovico Crocetta-Marco Lorenzon; Giorgio Ragno-Caetano Crttisian Nunes; Matteo Riso-Paolo Vito Domenico Laviola (Ad attenderlo al secondo turno Alex Guidi, sesta testa di serie).

Andrea Chiavuzzo-Francesco Genovese; Pietro Augusto Bonivento-Danny Stella; Rafael Capacci-Duccio Caciolli (Il vincitore affronterà Alessandro Filippo Mondazzi, terza testa di serie).

Carmelo Morticella Gasparo-Devide Profili; Marco Bavaro-Gabriele Crivellaro; Carlo Zucchini Solimei-Daniel Lechner (Chi vince giocherà contro Filippo Pecorini, testa di serie numero 7). Nella parte bassa del tabellone: Edoardo-Betti-Lorenzo Betto; Lorenzo Balducci-Mattias Pisano e Diego Pinna-Leonardo Condò (Ad attendere il vincitore di questa sfida, la testa di serie numero 2 dei campionati italiani under 15, Matteo Sciahbasi).