I militari della capitaneria di Porto di Terrasini hanno soccorso un cucciolo di delfino in difficoltà nei pressi della spiaggia Magaggiari. All’intervento di soccorso ha preso parte uno specialista nel soccorso acquatico e soccorritore marittimo qualificato per le operazioni subacquee, in forza al comando di Terrasini.

Il sub è riuscito a rintracciare l’animale impaurito e recuperarlo.

L’animale è stato portato a bordo della motovedetta e visitato per verificare se fosse ferito. L’ispezione da parte del veterinario ha confermato l’assenza di lesioni o di corpi estranei idonei a comprometterne la respirazione o la nutrizione.

Il cetaceo è stato rilasciato al largo di Capo Rama in un’area di transito abituale per i branchi di cetacei della zona, dove il cucciolo ha potuto riprendere la navigazione nel suo habitat.