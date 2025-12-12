Sono state in cura per mesi all’istituto zooprofilattico di Palermo. Due tartarughe Caretta caretta sono state recuperate in mare con gli ami conficcati in bocca e avevano ingerito plastica. Dopo cure pazienti oggi sono state liberate in mare alla Cala.

L’iniziativa grazie al sostegno del Rotary Club Palermo e della Lega navale italiana, sezione di Palermo, che ha visto il coinvolgimento diretto degli alunni di una seconda classe primaria dell’istituto comprensivo Giotto-Cipolla.

Così Perla Mia e Tarti, così sono state ribattezzate le due targarughe, sono tornate in mare imbarcate sui mezzi nautici della Lega navale. In primavera ci saranno altre tartarughe, attualmente in cura all’istituto zooprofilattico, che torneranno in mare.