Il Castello e Parco di Maredolce in festa con gli studenti delle scuole del territorio, il 7, il 9 ed il 23 maggio tra mostre, laboratori, visite guidate, musica sotto le stelle ed anche il debutto di un gioco da tavolo ispirato al Castello. La riscoperta dell’identità storico culturale a Brancaccio rende omaggio alla Memoria, alla Bellezza ed all’Arte di un luogo a lungo dimenticato dagli stessi palermitani che, grazie agli studenti e docenti degli Istituti, “Maredolce” e “Sara Campanella” ed ai volontari dell’Associazione “Castello e Parco di Maredolce” presieduta da Domenico Ortolano, è restituito alla città attraverso lo sguardo e la fantasia dei più giovani.<< Percorsi che si intrecciano tra passato e presente- dice il presidente Ortolano- per costruire in una periferia difficile nuove e diverse prospettive di futuro soprattutto per le giovani generazioni >>.





Tanti gli appuntamenti significativi di un percorso a tappe che prenderà il via giovedì 7 maggio dalle 9,00 alle 12,30 con i ragazzi dell’ Istituto Comprensivo “Maredolce” che saranno impegnati al Castello Maredolce con la presentazione del Progetto: “Raccontare la Bellezza da Brancacio a Maredolce” inserito nel Piano Triennale dell’ Offerta Formativa dell’ Istituto, volto alla riscoperta dell’ identità territoriale e alla cittadinanza attiva. Sarà una giornata dedicata alla visita del complesso monumentale per alcune classi di studenti accompagnati dalle docenti, Gisella Meli, Antonella Battaglia e Ida Fragale con una full immersion di studio di educazione civica e di tutela dei beni monumentali. In occasione del 23 maggio, Giornata della Legalità, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Maredolce”, insieme ai volontari dell’associazione accoglieranno, dalle 9 alle 13,30, i visitatori, presentando i lavori del laboratorio artistico ” Sulle tracce dell’arte arabo-normanna. Palazzo della Favara, un viaggio nel tempo:ieri e oggi” realizzato dai bambini della scuola primaria. Il videoracconto ” Castello Maredolce memorie a colori” realizzato dagli studenti concluderà la visita.





Saranno ciceroni per un giorno, sabato 9 maggio, dalle ore 9,00, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Sara Campanella”, per la XXX edizione del Progetto ” Panormus- La Scuola adotta la città “. Cartelloni, disegni ma anche un gioco da tavolo realizzato interamente a mano dagli studenti della 2C della scuola secondaria di primo grado ispirato al Castello e alla Palermo arabo-normanna. Un salto nel futuro sul fil rouge di “La città che vorrei” del progetto Panormus, con gli studenti della 2A che hanno immaginato, tra foto e tele, il Castello di Maredolce di domani.





Dalle 17,00 , gli studenti saluteranno i visitatori con il concerto “Panormus sotto le stelle” : un tripudio di note tra pianoforte, flauto , violino e percussioni dell’orchestra guidata dai docenti ,Valeria Alicata e Sebastiana Telami, con l’esecuzione di brani del repertorio studiato durante l’anno. Spazio alla poesia, sabato 9 maggio alle 10,30 , all’oratorio dei Bianchi dove si svolgerà la premiazione dellla seconda edizione del Premio Letterario “Castello e Parco di Maredolce -Sant’ Erasmo Nautilus ODV 2026”. <<Un premio che ci onora- dice Giusy Scafidi, vicepresidente dell’associazione Castello e Parco di Maredolce- perchè la Regione Sicilia lo ha esteso agli studenti di tutte le scuole superiori della Sicilia. Segno dell’attenzione che è stata posta sul nostro lavoro silenzioso ma incessante che abbiamo svolto in questi anni. Ed un ringraziamento particolare a Santi Gatto, presidente dell’ ass.ne Sant’ Erasmo Nautilus ODV che ci ha voluto come partner.





Un lavoro che ci ha permesso anche di essere segnalati sulla prestigiosa guida francese guida ” Palerme En Quelquels Jours” di Lonely Planet”>>. La giuria del Premio, presieduta dalla professoressa Sandra Vito Guddo, che ha valutato gli elaborati delle tre sezioni, poesie in lingua Italiana, racconto breve e poesie in vernacolo, è composta dal Cav. Santi Gatto, presidente dell’ ass.ne Sant’ Erasmo Nautilus ODV e dal pres. dell’ ass.ne Castello e Parco di Maredolce, Domenico Ortolano.



Luogo: Castello e Parco di Maredolce, Via Galletti, 112, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 09:00

Artista: Associazione Castello e Parco di Maredolce

Prezzo: 0.00

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