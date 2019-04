Non solo i cinesi. C’è anche una grande società di Dubai interessata ad investire in Sicilia e in particolare a Palermo per la realizzazione del porto hub della bandita, un investimento da 5 miliardi di euro in grado di cambiare le sorti dell’isola nel mediterraneo e di sviluppare il territorio grazie ad un progetto dell’Eurispes estremamente ambizioso tanto da essere stato tacciato di irrealizzabilità

LEGGI QUI IL PROGETTO DEL PORTO HUB DA 5 MILIARDI ANTICIPATO DA BLOGSICILIA A LUGLIO SCORSO

Stamani due rappresentanti della Mohammad Omar Bin Haider (Mobh), holding di Dubai con 5mila dipendenti e 60 filiali nel mondo, hanno incontrato a Palermo i vertici di Eurispes per prendere visione del progetto da 5 miliardi di euro per la realizzazione di una piattaforma commerciale capace di movimentare fino a 16 milioni di container. I colloqui si sono tenuti a Villa Zito. Per Eurispes il responsabile dipartimento Mezzogiorno Saverio Romano e il componente del comitato scientifico, l’ingegnere Giovanni Battista Rubino; per la holding di Dubai, il ceo di Mobh Zahed Albattarni e Tom Nauwelaerts. I colloqui avviati con il gruppo Mobh proseguiranno nei prossimi giorni. in particolare domani con incontri al Comune col sindaco Orlando, all’Autorità portuale con il presidente Monti e alla bandita nei luoghi dove la grande infrastruttura potrebbe sorgere