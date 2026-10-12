Sabato 17 ottobre, alle 22:30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli (8/10) ospita un live che profuma di notte, di ripetizioni ipnotiche e di melodie che si costruiscono strato dopo strato. Sul palco sale Misha Chylkova, voce e anima di un dream pop che arriva direttamente dall’asse Regno Unito–Milano.

Il live al PunkFunk

Appuntamento a sabato 17 ottobre, con inizio live alle 22:30. Se cercate un modo per prolungare il sabato sera con della musica che non si accontenta di stare sullo sfondo, il PunkFunk ha la proposta giusta: un live raccolto e immersivo, dal respiro internazionale.

Chi è Misha Chylkova

Londinese di origine ceca e oggi residente a Milano, Misha Chylkova è da sempre attratta dall’oscurità e dalla ripetizione. Nella sua musica l’eleganza incontra la semplicità: sovrappone intrecci melodici poco alla volta, in un crescendo di complessità. Il risultato è un minimalismo melodico arricchito da un tocco di umorismo pungente.

È a Londra che Misha si innamora della musica e comincia a suonare, nella scena anti-folk, accanto a nomi come David Cronenberg’s Wife, The Awkward Silences ed Extradition Order. Nel 2020 avvia una collaborazione con Darren Hayman (Hefner), Ian Button (Death in Vegas, Thrashing Doves) e Jonathan Clayton (Hurtling, Jim Bob). Tra il 2021 e il 2022 pubblica alcuni singoli con l’etichetta indipendente britannica Gare Du Nord Records.





Dancing the Same Dance: il disco d’esordio

Lo stesso sodalizio artistico è alla base dell’album di debutto Dancing the Same Dance (Gare Du Nord), uscito a novembre 2024. La critica italiana lo ha accolto con attenzione: Rumore ha riconosciuto nelle sue ballate oscure la introversione di una Julia Holter e il romanticismo inquieto di una Beth Gibbons, assegnando un 74/100. Fard Rock lo ha descritto come un universo sonoro nuovo, delicato, suadente e squisitamente pop (8/10). Per Shoegaze Blog c’è qualcosa di cinematografico, tra folk, psichedelia e riferimenti dream pop.

Da Milano alla band live

Arrivata a Milano, Misha ha formato la sua band live insieme a Gabriele Arnolfo (Huge Molasses Tank Explodes), Lorenzo Parisini (Bear of Bombay) e Gae Vinci, che l’ha coinvolta nel proprio progetto solista come voce della formazione d’accompagnamento live e del singolo Devil’s Night (Blood on the Tracks Records, 2024). Nel 2026 Giorgio Pasculli (Edless) è subentrato a Niccolò Avanzi.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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