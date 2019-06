“Dopo mesi di attacchi e di scomposte invettive, finalmente il coordinamento regionale siciliano di Forza Italia ha capito che si doveva cambiare rotta cosi’ allineandosi alla chiara posizione indicata dal presidente Berlusconi sulla naturale alleanza di centrodestra, premiata ancora una volta nei giorni scorsi dagli italiani che votano con convinzione la coalizione unita”.

Cosi’ Giusi Bartolozzi, deputato di FI eletta in Sicilia sottolinea il ritorno verso l’alleanza con la Lega dell’area azzurra di Sicilia. “Potremmo dire che avevamo visto giusto e che altri erano fuori pista, ma ciò che conta e’ la raggiunta unita’ ed armonia del partito in Sicilia. Meglio tardi che mai. Questo non vuol dire omologazione alle posizioni della Lega. Maritain, grande filosofo cattolico, diceva che occorre distinguere per unire. Ecco con questo spirito unitario di coalizioni, ma fermi nelle idee, andiamo avanti e vinciamo” conclude.

Ad annunciare il riavvicinamento dopo una stagione di alleanze locali col Pd mai celate, anzi sponsorizzate dal commissario forzista Gianfranco Miccichè, era stato, ieri, il deputato Michele Mancuso (LEGGI QUI) ma a prescindere dalle dichiarazioni l’area di riavvicinamento si respirava già da qualche giorno.

da capire, adesso, c’è se farà il grande passo ‘federativo’ Diventerà Bellissima che sabato discuterà proprio del suo stesso futuro in una dibattito molto atteso anche per comprenderne le conseguenze sul rimpasto di governo