Visioni eteree che sprofondano in affondi doomgaze, per un “rituale” pagano capace di ipnotizzare chi ascolta: è quanto promette Julinko, che venerdì 25 settembre, alle 22:30, sale sul palco del PunkFunk (via Napoli 8/10, Palermo) in solo.

Dietro il nome d’arte Julinko c’è Giulia Parin Zecchin, cantante, polistrumentista e poetessa veneta, oltre che voce dei Bosco Sacro. Attiva dal 2015, ha pubblicato diversi album per etichette indipendenti. Tra le esperienze più significative del suo percorso c’è il tour da solista del 2023 in apertura a Messa, che l’ha portata sui palchi di Germania, Francia, Inghilterra, Belgio e Paesi Bassi.





Il nuovo album, “Naebula“, interamente composto ed eseguito da Julinko, è stato pubblicato da Maple Death Records e Avantgarde Music e ha raccolto consensi da testate come The Wire, Boomkat, Rumore, First Floor, Cvlt Nation, Ondarock e The New Noise, tra le altre.

“Naebula” è un lavoro capace di trasformarsi e sfuggire a ogni definizione, tenuto insieme da una voce di rara potenza che può spaziare da un sussurro rauco a slanci quasi operistici. Giulia ha un’estensione vocale che viene spesso accostata a nomi come Björk, Sinead O’Connor ed Elizabeth Fraser. A colpire, oltre alla voce, è il controllo sul processo creativo: Julinko firma ogni strumento e ogni fase della produzione, dando al disco un’identità compatta e senza compromessi, capace di accompagnare l’ascoltatore in un mondo oscuro e misterioso, rischiarato appena da un bagliore lunare.

È così che atmosfere doom, tastiere folk, cori eterei e ritmi ancestrali si intrecciano, catturando l’attenzione con un equilibrio elegante: è una musica che restituisce un senso di incanto e ossessione, in bilico tra contemplazione e desiderio. Il live in programma al PunkFunk sabato 25 settembre è l’occasione per entrare davvero dentro la dimensione sonora che solo Julinko può creare: l’appuntamento è per le 22:30.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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