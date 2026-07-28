Le voci li avevano dati in avvicinamento al progetto politico per Palermo di Cateno De Luca. Invece gli ex Dc al Comune di Palermo viaggiano verso Forza Italia proprio mentre tutti gli altri ex colleghi di partito sembrano andare, invece, verso la Lega.

Grandi manovra in vista del 2027

Così Forza Italia ha sottoscritto un patto federativo con Generazione Palermo, il movimento civico guidato dai consiglieri comunali di Palermo Domenico Bonanno e Viviana Raja, che da oggi assume la denominazione di “Generazione Azzurra – Palermo”.

L’accordo è stato ufficializzato alla presenza del presidente della Regione Siciliana e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani, e del commissario regionale del partito, Nino Minardo, responsabile nazionale di Forza Italia per i patti federativi con i movimenti civici.

Non solo consiglieri comunali

La federazione rafforza la rappresentanza di Forza Italia nel Consiglio comunale di Palermo e amplia la presenza del partito sul territorio. Generazione Azzurra – Palermo può contare anche su consiglieri di circoscrizione, amministratori locali della provincia, professionisti, imprenditori e rappresentanti del mondo dell’associazionismo.

L’accoglienza di Minardo

“Il patto con Generazione Azzurra conferma la strategia di Forza Italia: aprire il partito alle migliori esperienze civiche e amministrative e costruire, in vista delle prossime elezioni comunali, liste forti, radicate e competitive”, dichiara Nino Minardo.

“Vogliamo aggregare il civismo moderato, valorizzare gli amministratori che lavorano quotidianamente nei territori e rafforzare la presenza di Forza Italia in ogni comunità. Palermo è una città decisiva e questo accordo consolida il ruolo del partito nel Consiglio comunale e nel tessuto cittadino. È il modello che intendiamo sviluppare anche negli altri comuni chiamati al voto”, aggiunge Minardo.

Forza Italia approdo naturale

“Dopo una profonda riflessione – dichiarano Domenico Bonanno e Viviana Raja – abbiamo scelto di intraprendere questo percorso insieme a Forza Italia, convinti che rappresenti il naturale approdo per continuare a mettere il nostro impegno politico e amministrativo al servizio dei cittadini. Scegliamo un partito moderato e liberale, protagonista in Italia del Partito Popolare Europeo, punto di riferimento del centrodestra e capace di valorizzare chi opera quotidianamente nei territori. Riconosciamo inoltre nell’azione di governo del presidente Renato Schifani un modello di amministrazione concreta, equilibrata e capace di produrre risultati”.

“La nascita di Generazione Azzurra – Palermo – concludono Bonanno e Raja – rappresenta l’evoluzione naturale della nostra esperienza civica e ci consentirà di continuare a mettere competenze, idee ed esperienza amministrativa al servizio della città. Ringraziamo il presidente Schifani, il commissario regionale Minardo e tutto il partito per la fiducia e l’accoglienza”.