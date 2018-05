Proprio così, ogni tanto qualcuno ritorna, ed è il caso del comico-cabarettista Franco (Ciccio) Piombo che, certamente ricorderete in numerosi spettacoli in teatro o nelle TV locali che, numerose, nascevano alla fine degli anni ’70, quali “Più meglio della Rai” di Piscopo e Butera, animato, tra gli altri, da Gino Carista, Felice Calò e Lollo Franco o al Teatro Al Convento, insieme a Giorgio Li Bassi e Raffaele Sabato, nel divertente sketch “Io attore… tu attrice”.

Poi, inspiegabilmente, di Ciccio Piombo non si è saputo più niente.

-In effetti, come si suole dire, mi sono preso un periodo di… riflessione.

-Un periodo di riflessione che, però, è durato anni…

-Ma io, per il mio carattere, ho bisogno di molto tempo… per riflettere, comunque, ora eccomi qua; dopo tanto e tanto lavoro di cabaret, in giro per la Sicilia, cari lettori di Blog Sicilia, il vostro Ciccio Piombo, infatti, è ritornato alle sue origini, il “teatro”.

Due anni di scrittura hanno prodotto un copione leggero e divertente in lingua siciliana, ovviamente, e adatto alle famiglie, dal titolo ”Portieri si nasce”. Il tutto non sarebbe stato possibile realizzarlo senza l’impegno dell’infaticabile Roberto Romano, attore, nonché direttore artistico della neo Associazione Culturale sulle Ricerche e il Teatro Popolare “Ligabue”, che si è anche occupato della selezione degli artisti. Approfitto dell’occasione -continua Piombo- per rivolgere un ringraziamento particolare, alla critica catanese che mi ha definito “diavolo da palcoscenico”.

Auguriamo un sincero “in bocca al lupo” alla neo Compagnia che effettuerà una serie di spettacoli in varie piazze della Sicilia ed, inoltre, per recuperare il tempo perduto, ha in cantiere un secondo spettacolo dal titolo “Bella vita se durasse!”

(Franco Verruso)