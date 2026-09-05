I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno denunciato due ragazzi di 16 e 18 anni sorpresi di sera all’interno nell’istituto scolastico Ernesto Basile in via Natale Carta. L’intervento è scattato dopo la chiamata al 112 da parte di alcuni residenti, che avevano notato strane luci di torce muoversi tra le aule ormai chiuse.

La fuga sui tetti

Arrivate sul posto, le pattuglie del Nucleo Radiomobile hanno accerchiato l’edificio per bloccare le uscite. I tre giovani presenti nell’area, accortisi dell’arrivo delle forze dell’ordine, hanno cercato di scappare arrampicandosi sul tetto di un plesso adiacente. I militari sono comunque riusciti a bloccarne due prima che facessero perdere le proprie tracce.

I controlli e la denuncia

Durante la perquisizione, il sedicenne è stato trovato con un martelletto frangivetro a doppia punta di cui non ha saputo giustificare il possesso. Le verifiche nella scuola hanno poi confermato il danneggiamento di una finestra, usata per entrare nell’edificio. Per i due giovani è scattata la denuncia a piede libero alla Procura ordinaria e a quella per i minorenni con le accuse di invasione di edifici, danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.