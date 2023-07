La denuncia del segretario

Danneggiata la sede del Sunia Palermo, in via Tenente Giovanni Ingrao. I ladri si sono introdotti scassinando la finestra al piano terra, sulla via Goethe, a due passi dal palazzo di Giustizia, hanno sottratto la cassa e rapinato beni di valore e con la refurtiva raccolta sono poi scappati dalla porta.

Il furto è stato scoperto alla riapertura della sede del sindacato degli inquilini della Cgil dopo il weekend e subito denunciato. Sul posto ieri mattina sono intervenuti la polizia, la Digos e la scientifica.

“Abbiamo informato le forze dell’ordine che hanno inviato immediatamente le proprie squadre, che stanno indagando. Ci auguriamo che dalle indagini si ottengano al più presto dei risultati – dichiara il responsabile del Sunia Palermo Zaher Darwish, assieme a Nino Rocca e all’avvocato Pietro Brancato, del direttivo del Sunia Palermo – Questa rapina con danneggiamento ai danni della nostra sede si inquadra nel clima di intimidazioni e aggressioni che la nostra organizzazione ha subito in questi ultimi tempi e di abbassamento della soglia di guardia nei confronti degli insediamenti democratici del Paese. Il dilagare di comportamenti criminosi del genere è sicuramente legato anche all’incremento delle tossicodipendenze nella nostra città, fenomeno su cui la Cgil è impegnata in prima linea assieme ad altri soggetti della società civile”.

“Questi atti non ci intimidiscono. Al contrario sono motivo per incrementare le attività e la lotta per i diritti civili dei cittadini e dei lavoratori – aggiungono Darwish, Rocca e Brancato – Continuano incessanti le attestazioni di solidarietà per il grave fatto avvenuto che stiamo ricevendo da tutta l’organizzazione della Cgil e dalle sue categorie sindacali. Il Sunia adotterà ulteriori misure cautelative a protezione della sede”.

Solidarietà dal segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo, per il quale occorre intensificare la vigilanza sul territorio in risposta all’allarme sicurezza crescente in città.

“Esprimiamo solidarietà al segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish – dichiara il segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo – In questo momento tutte le strutture della Cgil Palermo, le categorie, i servizi, le Camere del lavoro territoriali, stanno manifestando vicinanza e preoccupazione per quello che è successo, in un contesto come quello palermitano dove la microcriminalità è in aumento e i tanti episodi registrati in questi mesi in città, con tante sedi e attività prese nel mirino, dimostrano che c’è un’escalation di atti criminali e vandalici e pongono un problema grave di sicurezza pubblica, che deve essere affrontato. Ci auguriamo chele forze dell’ordine riescano a individuare gli autori del gesto ai danni del Sunia e che venga intensificata la sorveglianza sul territorio”.