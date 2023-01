Dario Greco è stato eletto, nella seduta odierna, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Il Consiglio ha anche eletto come vicepresidenti Luciano Termini e Giuseppe Siino. Il Consigliere segretario sarà Antonio Rizzuto, mentre il ruolo di tesoriere verrà svolto da Valeria Minà.

“Desidero ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato alla tornata elettorale – ha dichiarato Dario Greco – sia gli elettori che hanno dovuto affrontare una lunga fila per esprimere il loro voto, sia tutti i candidati che hanno condotto una campagna elettorale che, pur nella competizione, ha ancora una volta dimostrato lo spirito di colleganza che pervade il nostro Foro.

Nel prossimo quadriennio proseguiremo il percorso di ammodernamento del COA, per aumentare e migliorare la quantità e la qualità dei servizi resi ai nostri iscritti e per migliorare le condizioni di svolgimento della professione.

L’Ordine sarà sempre aperto ai tutti gli avvocati che vorranno dare il loro contributo di idee, proposte, iniziative per il buon funzionamento della Giustizia e per l’affermazione del ruolo sociale dell’Avvocatura. Sin dalla prossima settimana riprenderanno i turni dei Consiglieri, che ogni mattina dalle 9.30 alle 11.30 svolgeranno il servizio dello Sportello del Cittadino e che saranno a disposizione di tutti gli iscritti per ogni necessità. Ci aspetta un quadriennio impegnativo – ha concluso il nuovo presidente del COA – ma sono convinto che la compattezza del COA ci consentirà di raggiungere importanti traguardi”.