Oggi, giovedì 23 luglio, alle 21, la stagione estiva di Raizes, la rassegna dedicata al folk e alla world music, sul palcoscenico open air di SpiazZō di Zō centro culture contemporanee di Catania, ospita il concerto del cantautore modicano Davide Di Rosolini, anzi per meglio dire del “cantattore” perché opera da anni nel teatro canzone ed i suoi brani sono dei veri e propri microspettacoli teatrali, qualcosa di più di un semplice concerto.

Poetico, divertente e profondamente intimo, Di Rosolini porta sul palco musica d’autore, teatro e comicità in una formula che connette pubblico e performer attraverso un coinvolgimento fuori dagli schemi. Recentemente ha partorito il suo nuovo EB – Experiential Book: un audiolibro. Lo spettacolo darà voce alle pagine del libro attraverso parole, musica e racconti. I termini più corretti per descrivere Davide Di Rosolini sono quattro: CantAttore, i suoi concerti sono veri e propri spettacoli teatrali; FantArtista, oltre a cantare, suonare e scrivere, realizza strane opere e gadget; CreaAttivo, per la sua forte, ricca attività creativa sforna dischi, fumetti, trailer, film, personaggi esoterici, spettacoli, miracoli; CreAtino, in fondo è uno di quei creativi molto cretini, che parlano d’amore con uno sguardo placido e scanzonato, senza prendersi mai sul serio.

Davide Di Rosolini[/caption]

Davide Di Rosolini, nasce a Modica nel gennaio 1982, e pubblica i primi due dischi con la band Tetra Martire, di cui è cantante e chitarrista: “Tre quarti d’ira” (2004), “Poco prima della fine” (2005). Con il duo Unduo, con Costanza Paternò, ha pubblicato due dischi: “Travolti da un insolito destino” (2008) e “Novena” (2009). Dal 2009 è ideatore e direttore artistico del Sincero Festival, una settimana all’insegna della musica e del teatro e dell’amicizia. È presidente dell’associazione no profit per lo sviluppo della musica d’autore MU (www.musicistiuniti.com). I suoi album come cantautore solista: “Disordine sotto il soppalco” (2010), “T.R.I.S.” (2011), “Praticare il bivacco” (2012), “Combattere l’ansia” (2012), “Flli Di Rosolini in Novena” (2013), “Disordine sopra il soppalco” (2014),”Chilometri, etilometri & aritmie” (2015), “Il male” (2016). La sua arte pittorica si esprime oltre che nei fumetti e storie raccolte nell’album fisico anche in tele esposte in diverse gallerie.

La poesia di Davide si trova nelle sue canzoni come nel suo libro “Al cuore non si comanda, ai dipendenti si”, pubblicato da SuiGeneris Editore nel 2016. È regista dei suoi video, corti e del e il film musical “Il male” (2017). Ha prodotto il vinile “Correggimi se sballo” (2020). Durante la pandemia di Covid ha prodotto l’album digitale “Canzoni dal confine” (2020-2021) e realizzato la piattaforma Ticket For Stream per vendere e organizzare concerti in streaming. Finita la pandemia ha realizzato il suo primo EB (Experiantial Book), un libro-disco: “Scuppulescion” (2024).

Biglietti: € 10 Ridotto €7 per prenotati Ristoro Zō (è possibile cenare durante lo spettacolo, prenotando al 3925448183). Info al numero 0958168912, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. :

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Davide Di Rosolini

Prezzo: 10.00

Info: Musica d’autore, teatro e verve ironica, ecco la sintesi perfetta dell’artista modicano che giovedì 23 luglio si esibirà ai SpiazZō, il palcoscenico estivo open air di Zō centro culture contemporanee di Catania, per la nuova stagione estiva di Raizes, rassegna di world music. Dal vivo Di Rosolini porta sul palco musica, teatro e comicità in una formula che connette pubblico e performer attraverso un coinvolgimento fuori dagli schemi

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.