Tommaso De Fontes nella classe Ilca 4 e Alessandro Grasso nella Ilca 6, entrambi del Circolo Nautico Nic Catania, sono i vincitori assoluti della Regata Interzonale Ilca Laser, che si è disputata nel weekend nel golfo di Mondello.

Ad organizzare la manifestazione è stato il circolo della Vela Sicilia su delega della Federazione Italiana Vela. Le regate erano valide per l’assegnazione dei punti della classifica nazionale di classe e per l’accesso alla prima tappa dell’Italia Cup. Le regate erano aperte ai soli concorrenti della Sicilia, della Calabria e della Campania.

Una ottantina i timonieri che si sono sfidati in cinque prove

Un’ottantina i timonieri che si sono dati battaglia su cinque prove, tre ieri e due oggi, in rappresentanza di quattordici circoli. A fare gli onori di casa il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo che ha assistito alle regate con il presidente della VII Zona Fiv Francesco Zappulla.

“Comitato di regata e organizzazione sono stati impeccabili – ha detto Zappulla durante la cerimonia di premiazione – i timonieri si sono dati battaglia in regate avvincenti nell’arco delle due giornate di regata. Devo fare i complimenti al Circolo per come ha fatto sentire a casa tutti i partecipanti”.

Così nella Classe Ilca 4

Nella Classe Ilca 4 a vincere la classifica overall è stato Tommaso De Fontes del Circolo Nautico Nic Catania che si è piazzato davanti a Francesco Pagliaro della Società Sportiva Dilettantistica Palermo Sport. Terzo Alessandro Cortese del Club Velico Crotone. Prima fra le donne Elena Santoro della Made in Mad Community di Reggio Calabria. Fra gli under 16 il vincitore fra i ragazzi è stato Giulio Genna della Società Canottieri Marsala, fra le donne Lucrezia Micieli del Circolo Velico Kaukana di Ragusa.

E nella Classe Ilca 6

Nella Classe Ilca 6 a vincere la classifica generale è stato Alessandro Grasso del Circolo Nautico Nic Catania che è arrivato davanti al compagno di circolo Gianpiero Pagliaro. Terzo Lorenzo Caputo della Società Canottieri Marsala.

I vincitori della Master e delle categorie giovanili

A vincere la classifica Master, invece, è stato Davide Grassi del Club Canottieri Roggero di Lauria. Fra gli Ilca 6 sono stati assegnati premi anche agli under: Gianpiero Pagliaro del Circolo Nautico Nic Catania ha vinto anche la classifica Under 19; Alida Cocchiara del Circolo Velico Kaukana di Ragusa ha vinto la classifica Under 21 femminile; Ludovica Giacalone della Società Canottieri Marsala è arrivata prima fra le Under 17, mentre fra gli Under 17 a vincere è stato Ludovico Scamporlino del Circolo Nautico Nic Catania.