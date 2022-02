Nel weekend si sfideranno un’ottantina di timonieri

Giovani promesse della vela a Palermo per le regate interzonali delle classi Ilca Laser 4 e 6. Sabato e domenica, 19 e 20 febbraio, il golfo di Mondello sarà invaso da una ottantina di timonieri che si daranno battaglia.

Ad organizzare la manifestazione è il Circolo della Vela Sicilia su delega della Federazione Italiana Vela. Le regate sono valide per l’assegnazione dei punti della classifica nazionale di classe e per l’accesso alla prima tappa dell’Italia Cup. Le regate sono aperte ai soli concorrenti della Sicilia, della Calabria e della Campania.

Le classi sono divise in Ilca 4 sia maschile che femminile per i timonieri nati fra il 2005 e il 2010 e Ilca 6 maschile e femminile categoria open per i nati prima del 2003 e under per i nati dal 2004 al 2007.

Quattordici i circoli rappresentati

Un’ottantina gli iscritti in rappresentanza di quattordici circoli di Sicilia, Calabria e Campania che si daranno battaglia sul campo di regata che sarà preparato nel golfo di Mondello.

Oltre al Circolo Vela Sicilia, Società Canottieri Marsala, ai nastri di partenza Circolo Tennis e Vela Ass Sport, Vento di Tramontana, Club Canottieri Roggero di Lauria, Circolo Velico Kaucana Asd, Made in Med Community, Circolo Nautico Nic, Circolo Velico Marsala, Circolo Velico Ribellino, Club Velico Crotone, Circolo Velico Sferracavallo, Gulliver Asd, Ssd Palermo Sport, Club Nautico Gela.

Sei le prove previste tra sabato e domenica

Sei le prove in programma, tre sabato e tre domenica. Il segnale di avviso per la prima regata sarà dato domani, sabato 19 febbraio, alle 11.

Campionato invernale d’altura, domenica 27 febbraio la II tappa

La borgata marinara sarà sede tra pochi giorni anche della seconda tappa del campionato invernale d’altura. Prevista per il 27 febbraio, ed Eolo permettendo (la prima non si è disputata per mancanza di vento), la seconda frazione prevede una regata costiera fra Arenella e Mondello. Nel terzo appuntamento, il 13 marzo, le barche saranno divise in base alle categorie fra prove sulle boe e prova costiera sul campo di regata nelle vicinanze del Campo boe Agip-Mongerbino. Nell’ultima frazione della kermesse, il 27 marzo, la flotta sarà nuovamente tutta compatta per una regata sulle boe.