Tra le ragazze ok Davi, Allegra e Beltrami, fuori la numero 1 del seeding

Primi verdetti al IX Trofeo Antonino Mercadante di tennis giovanile, prova Itf J100, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Ct Palermo.

Trentadue incontri si sono disputati per il primo turno del tabellone principale maschile e femminile ai quali si sono aggiunti gli incontri del doppio maschile.

De Marchi vince e va al secondo turno

Accede al 2° turno il 16enne romano Andrea De Marchi, numero 173 del ranking, vittorioso in due set sul campano Antonio Marigliano neo campione italiano under 15.

De Marchi ha fatto recentemente parte della nazionale under 16 (insieme a lui anche Federico Cinà e Matteo Sciahbasi) vittoriosa nella Summer Cup, vale a dire il campionato europeo a squadre.

Giovedì 7 settembre il tennista capitolino, numero 1 del tabellone, sfiderà il pescarese Alessandro Mondazzi, wild card della Federazione Italiana Tennis e Padel. I due giocatori si sono affrontati nel 2022 proprio su questi campi nella finale dei campionati italiani under 15 vinti da De Marchi.

Supera il primo turno anche la testa di serie numero 2 il 17enne Lorenzo Comino del Selva Alta Vigevano il quale ha prevalso ai danni del rumeno Costantin Radu.

Fori Basile, numero 3 del tabellone maschile

Fuori a sorpresa, per mano dello svedese Albert Widdel, il numero 3 del tabellone ovvero il pugliese Pierluigi Basile che svolge i propri allenamenti presso la Tennis Training Foligno.

Bene i siracusani Cocola e Conigliaro, avanti agli ottavi

Per quanto concerne i tennisti siciliani, molto bene i due aretusei Sebastiano Cocola (Tc Siracusa) e la wild card mancina Giovanni Conigliaro (Match Ball Siracusa) che hanno sconfitto rispettivamente in due set il britannico Luke Hooper e in tre set il campano Salvatore Tartaglione.

Agli ottavi di finale affronteranno rispettivamente Alessandro Battiston (testa di serie numero 5) alle 9.30 di giovedì 7 settembre al campo centrale, e Massimo Pizzigoni (numero 8 del tabellone) al campo 2 nell’incontro seguente a qullo tra l’ungherese Kolos Kinces (numero 4) e Lorenzo Beraldo.

Fuori gli altri siciliani

Escono di scena tutti gli altri siciliani (giocatori del Circolo organizzatore) ovvero Antonino Trinceri in tre set per mano del magiaro Kolos Kinces, finalista al recente torneo dell’Avvenire, Riccardo Surano in due parziali ad opera del connazionale Tobia Mordini Baragiola che si allena presso la Vavassori Tennis Academy e Carmelo Gasparo superato sempre in due set dal romano dell’Eur Sporting Club Lorenzo Leti Messina.

Tra le ragazze Davì, Allegra e Beltrami avanti

Nel singolare femminile la 17enne palermitana del Tc2 Chiara Davì prevale su Carolina Gasparini del Tc Padova e si qualifica per gli ottavi. Prosegue il percorso della quindicenne Elisabetta Allegra del Ct Palermo la quale ha avuto la meglio in due set della slovacca Klara Kucikova.

Al secondo turno Chiara Davì se la vedrà con la vincente tra Jakupovic-Klajko o Zerpelloni. Elisabetta Allegra affronterà la vincitrice tra Zbfranca o Luciano. Giuditta Beltrami trova la romeno Anamaria Federica Oana (numero 5 del seeding).

Escono di scena le altre atlete di casa Alessandra Fiorillo e Giorgia Patti sconfitte per mano della croata Dora Miskovic numero 2 del tabellone (267 del ranking Itf) e di Giuditta Beltrami atleta del Cus Catania. Supera il primo turno anche la rumena Federica Oana che si è imposta a spese di Aurora Nosei del Tc Santa Margherita Ligure.

Gaia Greco perde battaglia con Marino

Si ferma invece la prima forza del tabellone Gaia Greco (tesserata Tc2 ma si allena al Country) battuta in tre combattutissimi set dalla romana Fabiola Marino, 15 anni, tesserata con i colori della Ssd Ferratella.

Giovedì gli ottavi di finale

Giovedì 7 settembre ottavi di finale a partire dalle 9.30. Ingresso libero nell’impianto di viale del Fante che nei mesi di ottobre e novembre sarà anche il teatro dei match interni delle due compagini di serie A1 maschile e femminile.