Tredici siciliani al via della kermesse, il 6 settembre scatta il torneo

Ci siamo: entra nel vivo il IX Trofeo Antonino Mercadante, prova Itf J100 in corso di svolgimento al Ct Palermo di viale del Fante. Mercoledì 6 settembre a partire dalle 8.30 infatti scattano i tabelloni principali della kermesse. In programma ben 32 incontri sui campi in terra battuta dell’impianto di viale del Fante. Ingresso libero per assistere alle partite della kermesse.

Allegra, al tabellone principale

Oggi, intanto, si sono chiuse le qualificazioni. Tra le protagoniste Elisabetta Allegra, 15 anni, del Ct Palermo che ha centrato l’accesso al tabellone principale femminile. La giocatrice di casa ha sconfitto sul campo centrale intitolato proprio ad Antonino Mercadante la tunisina Nour Sahoun, testa di serie numero 1 delle qualificazioni, in due set con il punteggio di 6-1; 7-5.

Tredici i siciliani nei tabelloni maschile e femminile

Con Allegra sono in totale tredici i tennisti siciliani tra tabellone maschile e femminile. Nel maschile Riccardo Surano, le wild card Carmelo Gasparo di Capo D’Orlando e Nino Trinceri tutti e tre del Ct Palermo, il mancino siracusano del Match Ball Giovanni Conigliaro e l’altro siracusano Sebastiano Cocola il quale si allena a Catania.

Nel singolare femminile le wild card del Ct Palermo Alessandra Fiorillo e Giorgia Patti, la prima testa di serie Gaia Greco che svolge i propri allenamenti al Country Time Club, la giocatrice del Tc2 Chiara Davì, la siracusana Giuliana Giardina, la qualificata catanese Giuditta Beltrami e la lucky loser del Cus Catania Viola Santapaola.

Subito un big match, De Marchi affronta il campione U15 Marigliano

Promette spettacolo la sfida tra il numero 1 del tabellone il romano Andrea De Marchi e il neo campione italiano under 15 ovvero il campano Antonio Marigliano. Questo match si gioca al campo numero 1 alle 8.30 ed assieme ad altri quattro incontri negli altri campi aprirà le danze verso il trofeo.

Greco invece se la vedrà con la capitolina Fabiola Marino. La testa di serie numero 2 la croata Dora Miskovic sfiderà la classe 2008 Alessandra Fiorillo, fresca campionessa italiana del doppio a livello under 15. Numero 3 del seeding la tedesca Victoria Pohle.

I risultati delle qualificazioni maschili e femminili

Tutto facile al turno decisivo delle qualificazioni per il 16enne Marco Bavaro (n.1895 ITF), a segno con un doppio 6-1 su Niccolò Satta. Vittoria agevole (6-0; 6-2) anche per il numero 2 del seeding, il 17enne Alessio Pergola (n.2187 ITF), su Andrea Tognolini, mentre il 14enne Davide Ciaschetti (n.3569 ITF) ha avuto bisogno di tre parziali per imporsi su Giulio Casucci (6-1; 3-6 e 10-3). La “maratona” di giornata ha visto il 15enne Pietro Vernò (n.2187 ITF) operare una grandissima rimonta nei confronti di Matteo Trombini, battuto con il punteggio di 6-7(3) 6-3 10-7.

La giovane atleta di casa Elisabetta Allegra (n.2559 ITF) supera brillantemente le qualificazioni ai danni della numero uno del seeding, la tunisina Nour Sahnoun: 6-1 e 7-5 il punteggio finale in favore della tennista siciliana, che al turno precedente si era imposta agevolmente sulla connazionale Chiara Bartoli. Volano nel tabellone principale, rispettando il pronostico della vigilia, la 16enne Carlotta Bassotti (n.1364 ITF, 6-0 e 6-2 su Claudia #Tutone) e Flavia Monteverde (n.2267 ITF, 0-6; 6-2 e 10-5 contro Viola Santapaola). Si qualifica anche la 16enne Giuditta Beltrami (n.3447 ITF), giustiziera di Laura #Genovese col punteggio di 6-3 e 6-1.