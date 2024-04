Le parole della premier ai sindacati

Oggi, martedì 30 aprile, “porteremo in Consiglio dei ministri, nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale, un decreto legislativo che ci permetterà di erogare, nel mese di gennaio 2025, un’indennità di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico”.

Così Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, nel suo intervento al tavolo con i sindacati.

Questo provvedimento, ha proseguito la premier, “rientra nel più ampio lavoro che il Governo ha portato avanti finora per difendere il potere d’acquisto delle famiglie e dei lavoratori, segnatamente quelli più esposti. In questi sedici mesi di governo, infatti, abbiamo scelto di concentrare le risorse che avevamo a disposizione per interventi di carattere redistributivo”.

Si prevedono, poi, altre misure nel decreto legislativo in approvazione oggi, come il bonus sulle tredicesime per i lavoratori a basso reddito, il Superbonus del 120% per le aziende che assumono, soprattutto al Sud, detassazione dei premi di produzione.

Infine, per quanto riguarda il bonus da 100 euro, resta da capire se si tratti una tantum oppure sia strutturato, come successo con il bonus da 80 euro di Matteo Renzi.