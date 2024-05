Irruzione nella notte nell'abitazione alla Farnesina, la polizia indaga

Ladri in casa del vicepremier Matteo Salvini. Il blitz è avvenuto nell’abitazione del ministro alla Farnesina, quartiere nel quadrante Nord della Capitale.

I vicini di casa hanno chiamato il 112

I malviventi sono entrati nell’appartamento dal giardino, approfittando dell’assenza di Salvini. In casa non c’era nessuno. A contattare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, che sentendo rumori sospetti, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivate subito le volanti della polizia, e ora la squadra Mobile è al lavoro sull’accaduto.

I ladri, che avevano con sé una fiamma ossidrica, avrebbero puntato la cassaforte del ministro. Ma non sarebbero riusciti ad aprirla. Non è ancora chiaro, considerato l’assenza di Salvini, se abbiano portato via oggetti di valore dall’abitazione.

Il furto nella sede siracusana del Pd

Ladri nella sede del Pd a Siracusa. Rubate, nella notte, attrezzature per la campagna elettorale. Giuseppe Lupo candidato del partito democratico al Parlamento europeo ha sottolineato: “Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza a tutta la comunità siracusana per l’ignobile atto compiuto ai danni della sede del Pd di Siracusa questa notte e mi auguro che le autorità competenti facciano presto luce su quanto accaduto e che si individuino i responsabili di questo ignobile gesto”.

Lupo ha aggiunto: “Un atto vandalico che condanniamo fermamente e che ci spinge ancora più convintamente a lavorare per affermare il valore della legalità e i principi democratici che ispirano e caratterizzano il nostro partito”.

Il furto

I locali di corso Gelone sono stati messi a soqquadro: la scorsa notte alcuni ladri hanno fatto irruzione, forzando la porta e portando via tutto quello che hanno trovato. Sono stati portati via un videoproiettore, casse e altri oggetti.

All’apertura della sede, questa mattina, la scoperta. Sul posto è arrivata la Polizia Scientifica per le indagini del caso. Sono stati acquisiti i filmati di diverse videocamere di sorveglianza presenti nella zona.